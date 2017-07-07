Dün Avusturya Hükümeti, İtalya sınırına tank ve asker göndererek mültecilerin sınırı geçmesinin önüne geçmek istedi.

İtalya'da Anti- İslamist Parti kuruldu VİDEO

AVRUPA ÜLKELERİ SESSİZ KALMIŞTI

İtalya'da yaşanan mülteci sıkıntısı için hükümet bir dizi önlem almak istemiş ve diğer Avrupa ülkelerinden yardım istemişri. Ancak İtalya'nın bu çağrısına bütün Avrupa ülkeleri sessiz kalmıştı.

MÜSLÜMAN DÜŞMANI PROPAGANDA YÜRÜTÜYOR

Bu durumla baş etmek isteyen İtalya'da yeni partiler ortaya çıkıyor. Şimdi de Avrupa'ya göç eden Suriyeliler ve Müslümanlara karşı yeni bir parti kuruldu.

Anti- Islam adı altında kurulan parti, Avrupa'nın zorla müslümanlaştırıldığını iddia ediyor. İslam düşmanlığı yürüten parti, Avrupa'nın sessiz kaldığını düşünüyor.