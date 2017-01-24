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İtalya’da Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma kapandı

İtalya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında, "Kara para aklama" iddiasıyla açılan soruşturma kapatıldı.

24.01.2017 - 20:23
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İtalya’da Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma kapandı

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, soruşturmaya bakan Bolonya Cumhuriyet Savcılığı, Fransa'ya kaçan işadamı Hakan Uzan'ın, kendisinin yaptığı suç duyurusuna rağmen bir kez daha ifade vermemesi üzerine, ikinci kez takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Tetkik hakimliği de, talebi kabul ederek, Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

"SON DERECE MEMNUNUZ"

Bilal Erdoğan'ın avukatı Giovanni Jr. Trombini karara ilişkin olarak, "Son derece memnunuz. Bu şikayetin arkasında kesinlikle herhangi bir kanıt yoktu, aksine siyasi bir amaç vardı." dedi.

2015'DE BAŞLATILMIŞTI

Bologna'daki Johns Hopkins Üniversitesinde doktorasını tamamlamak üzere bir süre İtalya'da bulunan Bilal Erdoğan hakkında, Türkiye'de yakalama kararı çıkarılan ve Fransa'ya kaçan Hakan Uzan'ın "İtalya'ya kara para getiriyor" iddiası üzerine, aralık 2015'te soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma, birkaç kez Hakan Uzan'ın dinlenmesi için uzatılmış ancak Uzan hiçbir şekilde ifade vermeye yanaşmamıştı. Savcılık daha önce de takipsizlik kararı talep etmiş, tetkik hakimlik ise Uzan'ın konuyla ilgili ifadesinin alınmasını istemişti.





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