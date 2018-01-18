İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

Bologna'daki bir bölge idari mahkemesinin hakimi Giancarlo Mozzarelli, başörtüsü olan genç avukata tepki gösterdi. "Ya başörtünü çıkart ya da salondan çık" tepkisiyle karşılaşan 25 yaşındaki stajyer avukat, salonu terk etti.

"DAHA ÖNCE DE BURADA MAHKEMEYE GİRMİŞTİM"

AGI'ye konuşan Belfakir, "Bugüne kadar onlarca duruşmaya girdim, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Bu Bölge İdare Mahkemesi'nde daha önce girdiğim duruşmalarda da hatta Danıştay'da bile kimse benden başörtümü çıkarmamı istememişti" dedi.

Kimlik tespiti ve güvenlik kurallarında bir ihlal yapmadığını, aynı zamanda yüzünün de açık olduğunu dile getiren Belfakir, "Zaten hakim de yasaları ihlal ettiğimden bahsetmedi. Ben salondan çıkarken, meselenin 'kültürümüz ve geleneklerimize saygıyla ilgili olduğunu' söyledi" diye konuştu.

"RAHİBE DE SALONDAN ATILIR MI?"

Mahkeme salonundaki başörtüsütartışması sosyal medyaya da yansıdı.

Kimi sosyal medya kullanıcıları hakime hak verirken kimileri de avukatın dini inançlarının gereğini yerine getirme hakkı olduğunu savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, mahkeme salonunda görev yapan herhangi birinin dini ya da siyasi duruşunu belli edecek şekilde giyinmesinin doğru olmadığını savundu.

Avukata destek verenler arasında ise "Peki bir rahibe de salondan atılır mı?" diye soranlar oldu.