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İtalya'da bir otel çığ altında kaldı

İtalya'da art arda meydana gelen depremlerin sonrasında bir otelde çığ faciası yaşandı.

19.01.2017 - 09:51
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İngiliz turistlerin tercih ettiği kayak merkezinde Rigopiano på Gran Sasso adlı otelin 27 müşterisi ve personelinin tümüyle çığ altında kaldığı ve ulaşılmakta zorluk çekildiği belirtiliyor.

27 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA KALDI

Pescara Bölge Valisi Antonio Di Marco kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine gönderildiğini, meydana gelen çığ sonucu kayıpların olmasından korkulduğunu açıkladı.

Son alınan haberlerde çığ altında mahsur kalan 27 otel müşterisi ve personelinin yanı sıra bölgede bulunan başka kişilerin de çığ altında kalmış olmasından korkuluyor.

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