İtalya'da bir otel çığ altında kaldı

Kırgızistan'da düşen kargo uçağının iki kara kutusu incelenmek üzere Moskova'ya gönderildi. Kazada ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Fenerbahçe'nin Sosa'ya 2.5 yıl için 60 milyon lira önerdiği ancak yıldız futbolcunun terör korkusu nedeniyle teklifi reddettiği öğrenildi.

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Meteorolojiden 5 ilde don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için don ve buz uyarısında bulunuldu.