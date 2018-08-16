İtalya'da çöken köprüden son anda kurtulan sürücü konuştu

İtalya'da çöken köprü ile ilgili bilanço ve yaşananlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Olay sırasında son anda kurtulan kişiler ise İtalyan medyasına yaşadıklarını anlatıyor.

İSTİFA ÇAĞRISI

35'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken Facebook'tan açıklama yapan İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Morandi Köprüsü'nü işleten Atlantia grubuna bağlı olan Autostrade per l'Italia şirketine ait yetkililere seslenerek istifa çağrısında bulunmuştu.

YEŞİL KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ BULUNDU

Tüm yaşananların dışında köprünün çökmesinden son anda kurtulan bir sürücü de yaşadıklarını anlattı. İtalyan medya ise faciadan kıl payı kurtulan yeşil kamyonun şoförünün peşine düştü.

KENDİNİ KAMYONDAN DIŞARI ATTI

Adı ‘Luigi’ olarak açıklanan 37 yaşındaki kamyonetin sürücüsü, son anda frene basarak yıkılan Morandi Köprüsü’yle birlikte aşağı düşmekten kurtuldu.

Luigi kendisini sollayan bir aracın ve önündeki aracın köprüyle birlikte aşağıya uçtuğunu anlattı. Köprünün gözlerinin önünde yıkıldığını anlatan Luigi, yaşadığı şokla önce kendini kamyondan dışarı atmış. Daha sonra kamyona geri binen şaşkın adam, ters istikamete doğru tam gaz sürmeye başlamış.

"TAKİP MESAFESİNİ KORUYORDUM"

Luigi, “Şanslıyım ki takip mesafesini koruyordum.” dedi. İtalya’da Seri A takımlarından Cagliari’de forma giymiş eski milli kaleci Davide Capello’nun (33) da faciadan kurtulduğu ortaya çıktı. Aracının 30 metreden düştüğünü ve sütunlar arasında bir boşlukta durduğunu söyleyen Capello, “Dışarı çıkabildim. Aracım nasıl parçalanmadı bilmiyorum. Film sahnesi gibiydi, kıyamet gibiydi. Hayatta kalmam bir mucize. Bir çizik bile yok.” dedi.

LİGURYA'DA OHAL 12 AY SÜRECEK

Köprünün ayakta kalan kısımlarının çökme ihtimaline karşı bölgede 432 kişi tahliye edildi. Cenova Belediyesi, facianın ardından iki gün yas ilan etti. İtalya kabinesi ise acil toplandı ve Cenova’nın yer aldığı Ligurya bölgesi için 12 ay sürecek "olağanüstü hâl" ilan etti.