İtalya’da doğurganlık oranı yine düşük

Doğurganlık oranının genel olarak düşük olduğu Avrupa’da, ortalamanın da altında kalan İtalya’da söz konusu oran 2016 yılında yine düşük çıktı.



60 milyon civarında nüfusu bulunan İtalya'da bugün açıklanan doğurganlık verileri, son yıllardaki gerilemenin sürdüğünü ortaya koydu.



İtalya Ulusal İstatistik Kurumunun (ISTAT) açıkladığı verilere göre, 2016'da 473 bin 438 bebeğin dünyaya gelirken bu sayı 2015’e göre 12 bin kadar daha az.



Verilerde, ülkede dünyaya gelen çocuk sayısının 2008’den bu yana düşüş eğiliminde olduğu ve o dönemden beri doğum sayısında 100 binden fazla azalma kaydedildiği belirtildi.



ISTAT’ın verilerinde, 2010 yılında kadın başına ortalama 1,46 oranında bebek düşerken bu oranın 2015’te 1,34’e gerilediği bilgisi yer aldı.