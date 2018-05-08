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İtalya'da erken seçim sesleri

İtalya Cumhurbaşkanı, tarafsız bir hükümetin kurulmasını ardından da erken seçimlerin yapılmasını önerdi.

AA | 08.05.2018 - 09:20..
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İTALYA

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, siyasi partilerle yaptığı üçüncü tur müzakerelerin ardından taraflar arasında hala anlaşma sağlanamaması üzerine yıl sonuna kadar görevde kalacak "tarafsız bir hükümetin kurulmasını" önerdi.

ARALIK SONUNA KADAR...

Siyasi partilerin anlaşmaya varması halinde hükümetin istifa edeceğini belirten Mattarella, "Eğer partiler herhangi bir anlaşmaya varamayacaksa, tarafsız hükümet hemen arkasından seçimlerin yapılabilmesi için aralık sonuna kadar işleri tamamlamalı." dedi.

Siyasi partiler tarafsız hükümeti desteklemezse seçimlerin yıl sonundan önce yapılması gerekeceğine dikkati çeken Mattarella, ancak bunun sıkıntılara yol açacağını ifade etti.

8 TEMMUZ ÖNERİSİNE RET

Mattarella, aşırı sağcı Lig'in lideri Matteo Salvini ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio'nun gün içerisinde dile getirdiği "seçimlerin 8 Temmuz'da yapılması" önerisine ilişkin ise İtalya'nın oy kullanımına imkan sağlamak adına her zaman için yazın ortasında seçime gitmekten kaçındığını söyledi. Mattarella aynı şekilde, sonbaharda yapılacak seçimin de gelecek senenin bütçesinin onaylanmasıyla ilgili sorun oluşturacağını vurguladı.

HÜKÜMET KURMA ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, nisan ayının başından beri siyasi partilerle bizzat yaptığı müzakereler ve hükümetin kurulması ihtimalinin belirlenmesi için ayrı ayrı görevlendirdiği Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'nun temaslarından herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti oldu.

Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı "Lig", eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı "Forza Italia" (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu sağ ittifakı ise toplam yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıktı.

M5S ve Berlusconi "asla bir araya gelmeyeceklerini" belirtmiş, M5S, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece M5S-Lig hükümetinin kurulabileceğini" bildirmişti. Lig ise M5S'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemişti.

Bu arada seçimde yüzde 18 oy alarak mecliste üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını bildirmişti.

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