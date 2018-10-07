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İtalya'da göçmenlere kolaylık sağlayan başkana destek

İtalya’da 'düzensiz göçe kolaylık sağladığı' gerekçesiyle ev hapsine alınan Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano için destek gösterisi düzenlendi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 10:11..
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Lucano'ya destek vermek ve dayanışma göstermek amacıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin İtalyan ve göçmen katıldı.

İtalya'da göçmenlere kolaylık sağlayan başkana destek

BAŞKANA DESTEK

Ülkenin güneyindeki Reggio Calabria kentine bağlı Riace ilçesinde düzenlenen gösteride "Lucano, mükemmel bir entegrasyon modelini durdurmak için tutuklandı" ve "Dünya ona hayran, İtalya ise onu tutukluyor" yazılı pankartlar taşıyan grup, Lucano'ya özgürlük sloganları attı.

İtalya'da göçmenlere kolaylık sağlayan başkana destek

Riace sokaklarında yürüyen göstericiler, Lucano'nun evine ulaştı. Bunun üzerine pencereye çıkan Lucano, göstericileri selamladı.

"Düzensiz göçe kolaylık sağlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmakla" suçlanan Lucano, salı günü maliye polisi tarafından tutuklanmış ve ev hapsine alınmıştı.

İtalya'da göçmenlere kolaylık sağlayan başkana destek

'ÖRNEK BELEDİYE'

İtalya'da göçmenleri koruyan ve entegrasyonlarını sağlayan belediye olarak dikkati çeken Riace, aşırı sağ görüşlü hükümetin göçmen karşıtı politikalarının tersine aldığı kararlarla, sol görüşlü sivil toplum kuruluşları ve aydınlar tarafından "örnek belediye" olarak gösteriliyor.

İtalya'da göçmenlere kolaylık sağlayan başkana destek

Başbakan Yardımcısı Salvini hakkında da İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisinin kurtardığı göçmenlere 10 gün boyunca karaya çıkma izni vermediği gerekçesiyle "adam kaçırma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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