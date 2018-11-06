Pakistanlı gençlere seslenerek, "İtalya bu değil, İtalya biziz" diye bağıran adam, "yabancı oldukları" için gençlerden metroyu terk etmesini istedi.

GÖÇMENLERİ IRKÇILIĞA KARŞI SAVUNDU

Herkesin gözü önünde yaşanan olayda, kimseden tepki gelmeyince Maria Coppola araya girerek, ırkçı adama seslendi, "Sen sadece ırkçı değil, aynı zamanda bir aptalsın" ifadelerini kullanan Coppola, "İtalya’da senin gibilerin değil de bu insanların yaşamasını tercih ederim" dedi.

Daha sonra, İtalyan devlet televizyonu Rai'ye konuşan kadın, "Ülkemin ırkçılığa esir düşmesini kabul edemem. Evet bu şekilde müdahale etmem tehlikeliydi, ama o adamın sözleri beni öylesine sinirlendirdi ki kendime mukayyet olamadım." diye konuştu.

İtalya'da göçmenleri savunan kadına destek yağdı VİDEO

MÜLTECİ SAVUNUCUSUNA DESTEK

Coppola'nın gençleri savunduğu videosu ise, ülkedeki sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Twitter ve Facebook'tan, Coppola için birçok tebrik ve destek mesajı geldi.

Öte yandan, Coppola kendisi dışında hiç kimsenin müdahale etmemesine biraz üzüldüğünü belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda, İtalya'da son aylarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hükümetin göç karşıtı politikaları protesto edildi. Milano kentindeki ünlü Duomo Meydanı'nda yapılan eyleme 25 binden fazla kişi katıldı.