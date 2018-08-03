taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.543
USD
5,0701
EURO
5,8794
ALTIN
196,96
PETR
73,3600

İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan bırakıldı

Mısırlı eski bakan ve önde gelen muhaliflerden Muhammed Mahsub, gözaltına alındığı İtalya'da serbest bırakıldı.

AA | 03.08.2018 - 01:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

İtalyan makamlarının, Mısır yönetiminin talebi üzerine gece gözaltına alınan Mısırlı eski bakan ve önde gelen muhaliflerden Muhammed Mahsub'u serbest bıraktığı bildirildi.

KATANYA'DA 3 SAAT BEKLETİLDİ

İtalyan devlet televizyonunun haberinde, İtalyan makamlarının Mahsub'u serbest bıraktığı belirtildi.

Haberde, Mısır yönetiminin "teslim edilmesi" talebinin Mahsub'a uygulanmasının imkansız olduğu kaydedildi. Mısırlı eski bakan Mahsub, Mısır yönetiminin talebi üzerine İtalyan makamlarınca alıkonulduğunu açıklamıştı.

Mahsub, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'ın, teslim edilmesi yönündeki talebi üzerine İtalyan polisinin Katanya kenti yakınlarında 3 saattir kendisini alıkoyduğunu ifade etmişti.

İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan bırakıldı

DARBE SONRASI ÜLKESİNDEN AYRILDI

Polisin, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili bilgi vermediğini belirten Mahsub, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir videoda ise İtalya'nın güneyindeki Ragusa iline bağlı Comiso kasabasında polis merkezinde tutulduğunu aktarmıştı.

Kendisine dolandırıcılık ve devlet malına saldırmak gibi "uydurma" suçlamalar yöneltildiğini bildiren Mahsub, ülkesinin özgürlüğünü savunduğu gibi son nefesine kadar kendi özgürlüğünü de savunacağını kaydetmişti.

Mahsub, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı Temmuz 2013'ten sonra Mısır'dan ayrılmış ve Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Mursi döneminde kısa bir dönem Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Muhammed Mahsub, 2015'te Mısır mahkemesi tarafından gıyabında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından 2016'da İnterpol'un kırmızı bültenle arananlar listesine eklenmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

0
Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

0
Yemen'de müzakere için 6 Eylül işaret edildi

Yemen'de müzakere için 6 Eylül işaret edildi

0
Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

0
Düğün magandaları bir çocuğu yaraladı

Düğün magandaları bir çocuğu yaraladı

0
Kazada araçları yanan sürücüler olay yerinden kaçtı

Kazada araçları yanan sürücüler olay yerinden kaçtı

0
İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan bırakıldı

İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan bırakıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM