İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan bırakıldı

İtalyan makamlarının, Mısır yönetiminin talebi üzerine gece gözaltına alınan Mısırlı eski bakan ve önde gelen muhaliflerden Muhammed Mahsub'u serbest bıraktığı bildirildi.

KATANYA'DA 3 SAAT BEKLETİLDİ

İtalyan devlet televizyonunun haberinde, İtalyan makamlarının Mahsub'u serbest bıraktığı belirtildi.

Haberde, Mısır yönetiminin "teslim edilmesi" talebinin Mahsub'a uygulanmasının imkansız olduğu kaydedildi. Mısırlı eski bakan Mahsub, Mısır yönetiminin talebi üzerine İtalyan makamlarınca alıkonulduğunu açıklamıştı.

Mahsub, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'ın, teslim edilmesi yönündeki talebi üzerine İtalyan polisinin Katanya kenti yakınlarında 3 saattir kendisini alıkoyduğunu ifade etmişti.

DARBE SONRASI ÜLKESİNDEN AYRILDI

Polisin, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili bilgi vermediğini belirten Mahsub, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir videoda ise İtalya'nın güneyindeki Ragusa iline bağlı Comiso kasabasında polis merkezinde tutulduğunu aktarmıştı.

Kendisine dolandırıcılık ve devlet malına saldırmak gibi "uydurma" suçlamalar yöneltildiğini bildiren Mahsub, ülkesinin özgürlüğünü savunduğu gibi son nefesine kadar kendi özgürlüğünü de savunacağını kaydetmişti.

Mahsub, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı Temmuz 2013'ten sonra Mısır'dan ayrılmış ve Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Mursi döneminde kısa bir dönem Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Muhammed Mahsub, 2015'te Mısır mahkemesi tarafından gıyabında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından 2016'da İnterpol'un kırmızı bültenle arananlar listesine eklenmişti.