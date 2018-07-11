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İtalya'da haşemayla havuza giren kadın havuzdan çıkarıldı

İtalya'nın Floransa kentinde bir kadının, haşema giydiği gerekçesiyle belediyeye ait havuzdan çıkarıldığı bildirildi

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 09:16..
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İtalya'nın Floransa kentinde tesettür mayosu giyen bir kadın, belediyenin halka açık yüzme havuzundan çıkarıldı.

HAVUZDAN KOVULDU

Cumartesi günü gerçekleşen olayda, cankurtaranlardan birinin çocuk havuzunda bebeğiyle oynayan haşemalı kadından havuzu terk etmesini istediği öğrenildi.

Yerel basına konuşan sol görüşlü Halka Güç Partisi'nin (Potere al Popolo) İl Meclis Üyesi Miriam Amato, olayı "kabul edilemez" diye niteledi.

Amato, spordan sorumlu il meclis üyesi Andrea Vanucci'ye, belediyenin bütün havuzlarına haşema giyen kadınların tesislerden yararlanmasına izin verildiğini belirten bir genelge yollaması çağrısında da bulundu.

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