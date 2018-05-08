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İtalya'da hükümet kurulamıyor

Mart ayındaki seçimlerden bu yana hükümetsiz İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella "tarafsız" bir hükümet kurma çağrısında bulundu. Beş Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi ise seçimlerin yenilenmesini istiyor.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 09:57..
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İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Mart ayındaki seçimlerden bu yana hükümet kurulamaması üzerine bugün bir açıklama yaparak ülkeyi Aralık ayına kadar idare edecek "tarafsız" bir hükümet oluşturulması çağrısında bulundu.

İtalya'da hükümet kurulamıyor

"SEÇİMLER TEKRARLANSIN"

Seçimin galibi partiler hükümet kurma konusunda uzlaşamazken, en çok oyu alan popülist Beş Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Kuzey Ligi, temmuz ayında seçimlerin tekrarlanmasını talep ediyor.

Mattarella'nın partilere "sorumlu" davranmaları yönünde çağrıda bulunması sonrası Cumhurbaşkanı'na yanıt veren Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini, "Halkın verdiği oylara saygı durulması gerekiyor. Ya merkez sağ bir hükümet kurulacak ya da en kısa zamanda seçim düzenlenecek" şeklinde konuştu. Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio da Twitter'dan benzer bir açıklama yaparak temmuz ayında seçimlerin tekrarlanmasını talep etti.

GEÇİCİ HÜKÜMET ŞART

İtalya Cumhurbaşkanı'nın çağrısı, sene sonuna kadar hazırlanması gereken 2019 bütçesinin onaylanması için bir hükümetin oluşturulmasını ve aralık ayında yapılması planlanan seçimlere kadar görevde kalmasını hedefliyor. Aynı zamanda haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısına İtalya'yı temsil edecek bir organın oluşturulması da Mattarella'nın çağrısının arka planındaki nedenlerden.

Ülkede 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak meclis çoğunluğunu elde edemezken, Beş Yıldız Hareketi ile Kuzey Ligi arasındaki koalisyon görüşmeleri başarısız olmuştu. Daha sonra Beş Yıldız Hareketi ile seçimlerden üçüncü sırada çıkan PD arasında görüşmeler gündeme gelmiş, ancak merkez soldaki PD yönetimi böyle bir koalisyona sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

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