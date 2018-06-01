İtalya'da hükümet kuruluyor

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın tekrar hükümeti kurma görevini verdiği aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin ortak başbakan adayı hukuk profesörü Giuseppe Conte, yeni kabineyi açıkladı.

MATTARELLA CONTE'Yİ SARAY'DA AĞIRLADI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella, Conte'yi yerel saatle 21.00'de (TSİ 22.00) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Mattarella, Conte'ye hükümeti kurma görevini verdi. Conte, görevi kabul etti ve Mattarella'ya kabine listesini sundu. Yeni hükümetin bugün 16.00'da (TSİ 17.00) yemin etmesi bekleniyor.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Conte, "Programda yer alan hedeflere ulaşmak için çok sıkı çalışacağız. Bütün İtalyanların hayat kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışacağız." dedi.

CONTE KABİNESİNİ SUNDU

Conte, daha sonra yeni hükümet kabinesini açıkladı. 5 kadın bakanın yer aldığı 18 kişilik kabine şu isimlerden oluşuyor:

“M5S’nin lideri Luigi Di Maio Ekonomik Kalkınma ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Lig’in lideri Matteo Salvini İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Roma Tor Vergata Üniversitesi siyasal iktisat profesörü Giovanni Tria Ekonomi Bakanı (Lig), eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Enzo Moavero Milanesi Dışişleri Bakanı, Alfonso Bonafede Adalet Bakanı (M5S), Paolo Savona Avrupa Birliği Bakanı, Riccardo Fraccaro Parlamento ile İlişkiler Bakanı (M5S), Giulia Bongiorno Kamu Yönetimi Bakanı (Lig), Erika Stefani Bölgesel İşler Bakanı (Lig), Barbara Lezzi Güneyden Sorumlu Bakan, Lorenzo Fontana Aile ve Engellilerden Sorumlu Bakan (Lig), Elisabetta Trenta Savunma Bakanı (M5S), Gian Marco Centinaio Tarım Politikaları ve Orman Bakanı (Lig), Sergio Costa Çevre Bakanı, Danilo Toninelli Altyapı ve Ulaştırma Bakanı (M5S), Marco Bussetti Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanı (Lig), Alberto Bonisoli Kültür Bakanı (M5S), Giulia Grillo Sağlık Bakanı.”