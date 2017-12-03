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İtalya’da jandarma kışlasında Neonazi bayrağı skandalı

Toskana bölgesindeki bir jandarma kışlasında görülen Nazi bayrağına, Savunma Bakanı Pinotti sert tepki gösterdi.

AA | 03.12.2017 - 04:51..
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Ülkede, geçen hafta kuzeydeki Como kentinde “Dazlaklar” olarak anılan Neonazi sempatizanlarının, göçmenlere yardım malzemeleri dağıtan bir sosyal merkezi basarak bildiri okumasının üstünden çok geçmeden bu sefer de Toskana’daki bir jandarma kışlasının iç duvarına asılmış halde görülen Nazi bayrağı, İtalya’da Nazi tehlikesi tartışmalarını alevlendirdi.

İtalya’da jandarma kışlasında Neonazi bayrağı skandalı

SAVUNMA BAKANI UYARDI

Kışladaki Nazi bayrağının, “ilsitodifirenze” isimli yerel basın kuruluşu tarafından görüntülenmesi sonrasında İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti tepki gösterdi.

Pinotti, yaptığı açıklamada, hadiseye yetkililerden ivedilikle açıklık getirilmesini ve bu konuda çok sıkı tedbirlerin alınmasını istediğini söyledi.

İtalya’da jandarma kışlasında Neonazi bayrağı skandalı

"O BAYRAĞI ASAN, İTALYAN ASKERİ OLAMAZ"

İtalya Cumhuriyeti ve anayasasının, faşizme karşı verilen direnişe dayandığını ifade eden Pinotti, "Asker olmak için yemin eden herkes, Cumhuriyet’e, onun yasalarına ve anayasaya sadakat beyanında bulunarak görevini yapar. Kim Reich bayrağı asıyorsa Silahlı Kuvvetlerin parçası olmaya layık değildir." dedi.

Kışlada görülen Nazi bayrağına ilişkin, Jandarma Komutanlığı da soruşturma başlattığını duyurdu.

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