İtalya'da kaçak göç yolunda işkence ve tecavüz

Afrika’dan Avrupa’ya uzanan kaçak göç güzergahlarından Akdeniz’in orta kesiminde kalan Libya ile İtalya arasında, denizdeki kazalara bağlı ölümler dışında da olumsuzluklar yaşanıyor.

İtalyan haber kanalı Rainews24’ün haberine göre, 5 Mart'ta İtalya’dan Libya’ya kaçak göçmen botlarıyla geldiği tespit edilen bir Ganalı, işkence ve tecavüz suçlamasıyla çıkarıldığı Agrigento kentindeki mahkemede ön tetkik hakiminin verdiği karar doğrultusunda tutuklandı.

Gana uyruklu insan kaçakçısı, kendisiyle aynı botta gelen göçmenlerce tanınırken, linç edilmek istendi. Söz konusu tarihteki botta bulunan göçmenler, söz konusu kişinin, göçmen botu Libya’dan ayrılmadan önce yola çıkacakların kapalı tutulduğu bir evde göçmenlerin bazılarına işkenceler yaptığı, bazısına tecavüz ettiği belirtildi.

Göçmenlerin, bu evde işkencelere maruz kalmanın yanı sıra bazı göçmenlerin silahla yaralanması ya da öldürmesine tanıklık ettiklerini de söyledikleri aktarıldı.