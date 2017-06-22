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İtalya’da kavruluyor: Alarm verildi

İtalya’da hükümet, kuzeydeki bazı kentlerde, yağışların azalmasına paralel olarak ve kuraklığın artması sebebiyle acil durum ilan etti.

22.06.2017 - 19:35
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italya

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bakanlar Kurulu, ülkede tarım ve endüstri açısından önem taşıyan Parma ve Piacenza kentlerinde 2016 sonbaharından bu yana yağışların azalması ve yaz mevsiminin aşırı sıcak geçmesi sonucu artan susuzluk nedeniyle bugünkü toplantısında bölgede acil durum ilan edilmesi kararı aldı.

8 MİLYON AVRO KAYNAK AYRILDI

Kabine, Parma ve Piacenza’daki kuraklığa acil müdahale için 8 milyon 650 bin avroluk maddi kaynak ayırırken, tankerler aracılığıyla bölgeye içme suyunun taşınabileceği yapısal önlemleri hayata geçirmeye karar verdi.

Bakanlar Kurulunda, kuraklığın artış gösterdiği bölgelerde krize yanıt vermek amacıyla çiftçi ve tarım kooperatiflerinin yöneticileri ve su tedarikçilerinin bir araya gelmesi de kararlaştırıldı.

TARIM VE HAYVANCILIK ZORDA

Sardinya Adası Özerk Yönetimi de Tarım Politikaları Bakanı Maurizio Martina’ya, adadaki kuraklıktan ötürü doğal afet ilanında bulunulması için resmi talepte bulundu.

Basına yansıyan diğer haberlerde de Toskana ile Friuli-Venezia Giulia bölgelerinin de risk altında olduğu ve kuraklığın görüldüğü yerlerde tarım ve hayvancılık sektörlerinin zorda olduğu kaydedildi.

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