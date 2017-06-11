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İtalya'da kısmi yerel seçim

İtalya'da, bin kadar yerleşim yerinde yerel yöneticileri belirlemek üzere düzenlenen kısmi yerel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

11.06.2017 - 10:58
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İçişleri Bakanlığının resmi verilerine göre, Cenova, Palermo, Verona, Taranto, L'Aquila, Catanzaro gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu bin 4 belediye ve beldede kısmi yerel seçim, 9 milyon 172 bin 26 seçmenin yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sandık başına gitmesiyle başladı.

Oy verme işlemi, yerel saatle 23.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Ülkede, 16 saatlik oy kullanma süresinin ardından seçimde oy sayımına geçilmesi ve ilk sonuçların sabaha karşı açıklanması bekleniyor.

İKİNCİ TUR 25 HAZİRAN'DA

Kısmi yerel seçimin ilk turunda, nüfusu 15 binin üzerindeki yerlerde belediye başkanlığı için yarışacak adaylardan hiçbirinin yüzde 50 ve üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oy alan iki aday arasında 25 Haziran'da seçimin ikinci turu yapılacak.

Yerel seçim, ülke genelinde küçük ölçekli olsa da Şubat 2018'de yapılması planlanan genel seçimler öncesi önemli bir test niteliği taşıyor.

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