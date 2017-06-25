İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu

Yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi, 23.00’te (TSİ 00.00) sona erecek.

4 MİLYON SEÇMENİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Kısmi yerel seçimlerin ikinci turu, aralarında Cenova, Parma, Verona, Catanzaro, L'Aquila, Como gibi kentlerin de bulunduğu 111 yerleşim yerinde, 4 milyon 304 bin 739 seçmeni yakından ilgilendiriyor.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLECEK

Seçmenler, bulundukları yerde ilk turda en çok oy alan iki adaydan birisini 5 yıllığına belediye başkanı olarak seçecek.

Seçimin ilk turu 11 Haziran’da yapılmıştı. İlk turda büyük şehirlerde, yarışan hiçbir adayını ikinci tura dahi sokamayan ana muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinin (M5S) aldığı sonuç, büyük sürpriz olmuştu. Seçimin kaderini, ilk turda M5S’ye oy veren seçmenlerin tavrının belirleyeceğine işaret ediliyor. M5S’nin yokluğunda ikinci tur seçim, merkez sağ ve merkez sol adaylar arasında geçecek.





