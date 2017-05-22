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İtalya’da mafya patronu sokak ortasında öldürüldü

3 yıldır aranan mafya patronu Giuseppe Dainotti’nin, Palermo kentinde sokak ortasında öldürüldüğü bildirildi.

22.05.2017 - 15:54
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mafya

Mafyalarıyla ünlü Sicilya adasının Palermo kentinde bisikletiyle dolaşan 67 yaşındaki Dainotti'nin, motosikletli iki kişi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Sabah erken saatlerde başından vurulan Dainotti’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMA

ANSA ajansının haberinde ise Sicilya merkezli mafya Cosa Nostra’nın 90’lı yıllarda uyuşturucu trafiğini yöneten isim olan Dainotti’nin, örgüt içi hesaplaşma dolayısıyla infaz edilmesi ihtimali üzerinde duruldu.

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