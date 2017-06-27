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İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

Roma'nın C hattı metro inşaatında, MS 2 ila 3. yüzyıl arasında bir dönemden olduğu anlaşılan iyi korunmuş kalıntılara rastlandı.

27.06.2017 - 02:19
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İtalyan basınının, Roma metrosunda "Mini Pompei" başlıklarıyla duyurduğu haberde, Roma'nın kent merkezinde Kolezyum ile Caracalla hamamları yakınındaki Amba Aradam Caddesinde devam eden metronun C hattı inşasında önemli bir keşif yapıldı.

İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

1800 YILLIK KALINTILAR

AGI ajansının haberine göre, metro inşaatında, Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv yanardağının MS 79'da patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei Antik Kenti'ni andıran biçimde bir keşif yapıldığı belirtildi. Metro şantiyesinde, yerin 9 metre altında MS 2 ila 3. yüzyıl arasında bir dönemden olduğu anlaşılan iyi korunmuş ahşap bir zemin, ahşap mobilyalar, mozaikler ve bir köpeğe ait olduğu düşünülen kalıntılara rastlandı.

İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

METRO İNŞAATI KALINTILARI ÇIKARDI

İnşaat çalışmalarının hemen durdurulduğu bölgede kalıntılar üzerinde inceleme yapan Roma Arkeolojik Alanlar Denetim Amiri Franco Prosperetti, "C hattının inşaatı olmasaydı belki de böyle bir keşif hiç yapılmayacaktı." dedi.

Bölgede çıkan yangının hayatı durdurduğunu anladıklarını belirten Prosperetti, bulunanlar arasındaki iskeletin de söz konusu yangından kaçmaya çalışırken sıkışıp kalan bir köpeğe ait olduğunu söyledi.

İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

Kalıntıları inceleyen arkeologlardan Simona Morretta da "O dönemden kalma ahşabın bu şekilde korunmuş kalması çok zor. Burada çıkan yangının bu objeleri kömürleştirdiğini ve nemli hava sayesinde objelerin toprak altında korunarak bugüne kadar geldiğini görüyoruz. Şimdi bu objelerin dizimi üzerinde çalışıyoruz. Buradaki metro istasyonunun açılışı 2021'i bulabilir." diye konuştu.

İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda, "Roma, şaşırtmaya devam ediyor. C metrosunun şantiyesinde son ihtişam: Geçmişten gelen büyük bir patlama." ifadesini kullandı.

İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

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