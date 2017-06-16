İtalya'da mülteci çocuklar sınır dışı ediliyor

Uluslararası sivil toplum örgütü ‘Save the Children’, İtalya’nın 2011 ile 2016 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde ülkeye gelen 62 bin 672 refakatsiz mülteci çocuğu sınırdışı ettiğini açıkladı.

Bu çocukların yüzde 17’sinin Eritreli, yüzde 13’ünün Mısırlı, yüzde 9’unun ise Gambiyalı veya Somalili olduğu belirtildi.

GEÇEN YIL 2050 ÇOCUK SINIR DIŞI EDİLDİ

Habertürk'ün haberine göre çoğu 16-17 yaşlarında olduğu ifade edilen bu çocuklar arasında 15 yaş altında olup sınır dışı edilenlerin sayısının ise 2012 yılında 698, geçen yıl ise 2050 olduğu kaydedildi.

ROMA YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Akdeniz üzerinden insan kaçakçılarının botlarıyla ölümü hiçe sayarak Avrupa kıtasına ulaşan bu çocukların sınırdışı edilip daha tehlikeli şartlara mahkûm edildiğini vurgulayan kuruluş, Roma yönetiminin mart ayında meclisten geçirdiği ‘refakatsiz mülteci çocuklar’ yasasının derhal uygulamaya konulması için çağrıda bulundu.

Yasa, kıtaya aileleri olmadan ulaşan bu çocukların, yaş tespitlerinin yapılmasının ardından yakınlarına ulaştırılmaya çalışılmasını, sağlık ve eğitim haklarına erişimlerinin sağlanmasını öngörüyor.

AB’DEN SIĞINMACILARA 5 YIL OTURMA İZNİ

Avrupa Parlamentosu (AP), gerekli şartları taşıyan sığınmacılara 5 yıllık oturma izni verilmesini kararlaştıran ve tüm ülkelerde geçerli olacak kuralları oylayarak kabul etti.

Fransa’nın Strazburg kentinde devam eden AP Genel Kurulu’nda, sosyal demokrat grubun Slovenyalı üyesi Tanja Fajon’un hazırladığı, sığınmacıların üye ülkeler açısından durumu ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde ortak sığınmacı politikası geliştirme konulu rapor ele alındı.

Daha önce Avrupa Komisyonu tarafından uygulamaya konulan sığınmacılar yönergesinin geliştirilerek tüm üye ülkelerde genel uygulama haline getirildiği yeni düzenlemeyle, sığınmacı statüsü kazanmış kişiler üye ülkelerde 5 yıl oturma izni alabilecek. Bu süre, bittiğinde 5 yıl daha uzatılabilecek.