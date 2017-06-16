taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.737
USD
3,5122
EURO
3,9198
ALTIN
141,64
PETR
46,9000

İtalya'da mülteci çocuklar sınır dışı ediliyor

İtalya'da 2011 ile 2016 yılları arasında 62 bin 672 mülteci çocuk, sınır dışı edilip tehlikeli şartlara mahkum edildi.

16.06.2017 - 04:33
  1. Haberler
  2. Dünya
İtalya'da mülteci çocuklar sınır dışı ediliyor

Uluslararası sivil toplum örgütü ‘Save the Children’, İtalya’nın 2011 ile 2016 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde ülkeye gelen 62 bin 672 refakatsiz mülteci çocuğu sınırdışı ettiğini açıkladı.

Bu çocukların yüzde 17’sinin Eritreli, yüzde 13’ünün Mısırlı, yüzde 9’unun ise Gambiyalı veya Somalili olduğu belirtildi.

GEÇEN YIL 2050 ÇOCUK SINIR DIŞI EDİLDİ

Habertürk'ün haberine göre çoğu 16-17 yaşlarında olduğu ifade edilen bu çocuklar arasında 15 yaş altında olup sınır dışı edilenlerin sayısının ise 2012 yılında 698, geçen yıl ise 2050 olduğu kaydedildi.

İtalya'da mülteci çocuklar sınır dışı ediliyor

ROMA YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Akdeniz üzerinden insan kaçakçılarının botlarıyla ölümü hiçe sayarak Avrupa kıtasına ulaşan bu çocukların sınırdışı edilip daha tehlikeli şartlara mahkûm edildiğini vurgulayan kuruluş, Roma yönetiminin mart ayında meclisten geçirdiği ‘refakatsiz mülteci çocuklar’ yasasının derhal uygulamaya konulması için çağrıda bulundu.

İtalya'da mülteci çocuklar sınır dışı ediliyor

Yasa, kıtaya aileleri olmadan ulaşan bu çocukların, yaş tespitlerinin yapılmasının ardından yakınlarına ulaştırılmaya çalışılmasını, sağlık ve eğitim haklarına erişimlerinin sağlanmasını öngörüyor.

AB’DEN SIĞINMACILARA 5 YIL OTURMA İZNİ

Avrupa Parlamentosu (AP), gerekli şartları taşıyan sığınmacılara 5 yıllık oturma izni verilmesini kararlaştıran ve tüm ülkelerde geçerli olacak kuralları oylayarak kabul etti.

İtalya'da mülteci çocuklar sınır dışı ediliyor

Fransa’nın Strazburg kentinde devam eden AP Genel Kurulu’nda, sosyal demokrat grubun Slovenyalı üyesi Tanja Fajon’un hazırladığı, sığınmacıların üye ülkeler açısından durumu ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde ortak sığınmacı politikası geliştirme konulu rapor ele alındı.

Daha önce Avrupa Komisyonu tarafından uygulamaya konulan sığınmacılar yönergesinin geliştirilerek tüm üye ülkelerde genel uygulama haline getirildiği yeni düzenlemeyle, sığınmacı statüsü kazanmış kişiler üye ülkelerde 5 yıl oturma izni alabilecek. Bu süre, bittiğinde 5 yıl daha uzatılabilecek.

İtalya'da mülteci çocuklar sınır dışı ediliyor

İlginizi Çekebilir
AB'den Yunanistan'a yeni kurtarma paketi
Euro Bölgesi maliye bakanları borç kriziyle mücadele eden Yunanistan için 8 buçuk milyar euroluk yeni bir kurtarma paketinde anlaştı.
BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi
Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası barış ve güvenliğe yönelik artan terör tehdidi karşısında terörle mücadele ofisi kurmaya karar verdi.
Avusturya ve Almanya'dan ABD'ye tepki
Avusturya Başbakanı Christian Kern ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'ye Rusya'ya ekonomik yaptırım konusunda tepki gösterdi.
Macaristan'dan AB kotasına tepki
Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar düzenlediği haftalık basın toplantısında sığınmacı krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

305
Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

102
Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

269
NYT Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Gandhi'ye benzetti

NYT Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Gandhi'ye benzetti

82
Baykar'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 yeni İHA

Baykar'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 yeni İHA

25
AB'den Yunanistan'a yeni kurtarma paketi

AB'den Yunanistan'a yeni kurtarma paketi

22
BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM