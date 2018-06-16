İtalya'da Müslümanlara saldırı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Pordenone kentinde 8 Müslüman sığınmacının kaldığı bir binanın çitlerinin üzerine domuz kafası bırakıldı.
BAYRAM HAZIRLIĞI YAPARKEN
Sığınmacıların, Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlandıkları sırada domuz kafasını buldukları aktarıldı.
Domuz kafasının fark edilmesi üzerine durum jandarmaya bildirilirken, olay yerine belediyenin temizlik işçileri yönlendirildi. Temizlik ekibinin domuz kafasını bulunduğu yerden kaldırdığı bildirildi.