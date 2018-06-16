taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

İtalya'da Müslümanlara saldırı

Ülkenin kuzeydoğusundaki Pordenone kentinde, Müslüman sığınmacıların yaşadığı bir binanın çitlerine domuz kafası bırakıldığı öğrenildi.

AA | 16.06.2018 - 02:00..
  1. Haberler
  2. Avrupa

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Pordenone kentinde 8 Müslüman sığınmacının kaldığı bir binanın çitlerinin üzerine domuz kafası bırakıldı.

BAYRAM HAZIRLIĞI YAPARKEN

Sığınmacıların, Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlandıkları sırada domuz kafasını buldukları aktarıldı.

Domuz kafasının fark edilmesi üzerine durum jandarmaya bildirilirken, olay yerine belediyenin temizlik işçileri yönlendirildi. Temizlik ekibinin domuz kafasını bulunduğu yerden kaldırdığı bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor

İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor

2
Çocuklarını göremeyen baba, intihara kalkıştı

Çocuklarını göremeyen baba, intihara kalkıştı

9
Meksika'da yeni bir dinozor fosili bulundu

Meksika'da yeni bir dinozor fosili bulundu

2
Fransa polisi göçmen çocukların ayakkabılarını parçalıyor

Fransa polisi göçmen çocukların ayakkabılarını parçalıyor

3
Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüş

Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüş

3
Nevşehir’de kaza: 16 yaralı

Nevşehir’de kaza: 16 yaralı

0
İtalya'da Müslümanlara saldırı

İtalya'da Müslümanlara saldırı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM