İtalya’da ölü sayısı 30’a çıktı

Akdeniz’deki Sicilya adasında şiddetli fırtına ve yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Palermo’da Dalgıçların kurtarma çalışmaları sırasında, nehrin taşması nedeniyle sular altında kalan bir evde 9 cansız bedene ulaştığı bildirildi. 1 kişinin ise sele kapılan otomobilde boğularak can verdiği öğrenildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Saraceno Nehri yakınında bir yolda aracıyla seyir halindeyken sele kapılan 2 kişinin de cesetlerine ulaşmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Hafta başında İtalya’nın kuzeyini vuran fırtınada 18 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli rüzgarlar milyonlarca ağacı devirmiş, birçok bölgede elektrik kesintisi meydana gelmişti.