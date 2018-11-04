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İtalya'da ölüm haberleri arttı

İtalya'daki fırtınada hafta başından bu yana ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

AA | 04.11.2018 - 23:49..
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İtalya'nın Sicilya adasında meydana gelen sel felaketinde 29 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle hasarın yaklaşık 1 milyar euro olduğunu söyledi.

İtalya'da ölüm haberleri arttı


BAŞBAKAN BÖLGEYİ ZİYARET EDECEK

Akdeniz’deki Sicilya adasında fırtına ve şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sosyal medya hesabından Sicilya’yı ziyaret etmek için yola çıktığını açıkladı.

İtalya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Laura Castelli yaptığı açıklamada, sel sularının harap ettiği Trentino ve Veneto bölgelerinde vergilerin kaldırıldığını ve hasarın yaklaşık 1 milyar euroyu olduğunu söyledi.

Hafta başında İtalya'nın kuzeyini vuran fırtınada 18 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli rüzgarlar milyonlarca ağacı devirmiş, birçok bölgede elektrik kesintisi meydana gelmişti.

İtalya'da ölüm haberleri arttı


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