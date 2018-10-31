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İtalya'da onlarca Maserati küle döndü

Selde araç bataryaları patlayan otomobillerin alev aldı.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 07:38..
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İtalya'da Savone kentinde deniz suyunun yükselmesi sonrası kıyı kesiminde bulunan iki park sular altında kaldı. Yerel İtalyan medyasına göre tuzlu deniz suyu nedeniyle araç bataryalarının patladığı ve böylece yangın çıktığı belirtildi.

İtalya'da onlarca Maserati küle döndü VİDEO

ORTA DAOĞU'YA İHRAÇ EDİLECEKLERDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde park halindeki onlarca aracın tamamen yandığı dikkat çekiyor. İtalyan medyasına göre yanan otomobiller arasında Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmek üzere bekleyen çok sayıda lüks Maserati araç da bulunuyor.

Yangında can kaybının olmadığı açıklandı. Bu son bir hafta içerisinde Savona'da çıkan ikinci yangın.

İtalyan yetkililer Savona'da olumsuz hava koşullarının devam edeceği uyarısında bulundu.

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