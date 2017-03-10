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İtalya’da otoban köprü çöktü: 2 ölü

İtalya’da Anacona bölgesi yakınlarında otoban köprüsünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

10.03.2017 - 05:04
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İtalya’da otoban köprü çöktü: 2 ölü

İtalya’nın Anacona kentinde bakım çalışmasındaki otoban köprüsü çöktü. Köprünün çökmesiyle bir araç Loreto ve Ancona South arasında A14 yoluna düştü. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, karı-koca 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’da otoban köprü çöktü: 2 ölü

2 KİŞİ DE YARALANDI

İtalyan basında yen alan haberlere göre olayda, 2 Rumen işçi de yaralandı. Bir görgü tanığı ise kazaya ilişkin çökmenin aniden gerçekleştiğini ve önündeki bir kadın sürücünün fren yaptığını ve çöken köprüden sadece 10 m uzaklıkta durduğunu söyledi. Çökmeden etkilenen yol, her iki yöne kapandı.

İtalya’da otoban köprü çöktü: 2 ölü

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