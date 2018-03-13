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İtalya'da PKK'ya karşı soruşturma başlatıldı

Terör örgütünün Afrin için Torino'da eylemler düzenlemesi ve duvarlara yazı yazması üzerine İtalyan polisi harekete geçti.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 07:39..
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İtalya'da PKK'ya karşı soruşturma başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerine ağır darbeler vuruldu.

PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'de köşeye sıkıştırılmasıyla Avrupa'da yaşayan terör sempatizanları eylemlere başladı.

Türkiye aleyhinde sloganlar atan terör yandaşları, sokakları da savaş alanına çevirdi.

İlk günlerde gösterilere izin veren İtalyan polisi, son dönemde eylemlerin artması nedeniyle harekete geçti.

İTALYA ÖZEL HAREKAT PKK'NIN PEŞİNDE

Eyleme katılan terör yandaşlarını tespit etmeyen başlayan İtalyan polisi, duvarlara yazılan yazıları da tek tek sildirdi.

Örgüte yönelik soruşturmayı İtalyan Özel Harekat Güçleri (DIGOS) yürütecek.

ROMA POLİSİ ACIMADI

Roma'da düzenlenen eylemlerde polis ekipleri terör yandaşlarını coplamıştı.

İtalya'da PKK'ya karşı soruşturma başlatıldı

İtalya'da terör destekçilerine polis müdahalesi VİDEO


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