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İtalya'da polisler PKK'lıları dövdü

İtalya'nın Bologna kentinde PKK'lı göstericiler, aşırı sağcılara karşı eylem gerçekleştirdi. İtalyan polisleri PKK'lı eylemcileri tekme tokat dövdü, copladı.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 15:25..
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İtalya'nın Bologna kentinde aşırı sağcılara karşı gösteri düzelnene eyleme PKK yanlıları da destek verdi. Günün erken saatlerinde başlayan gösteri, akşam saatlerine kadar devam etti.

Polislerin "dağılın" uyarısını dinlemeyen göstericiler güvenlik güçlerinden tekme, tokat dayak yedi.

İtalya'da polisler PKK'lıları dövdü

İTALYAN POLİSİ PKK'LI AVLADI

Göstericileri uyaran polis memurları, uyarılara kulak asmayan çoğu terör yanlısı göstericilerin üzerlerine doğru yürüdü. Coplarını kullanmaktan çekinmeyenm polisler karşılarına çıkan eylemcileri teker teker avladı.

İtalya'da polisler PKK'lıları dövdü - VİDEO

Önce coplarla dövülen teröristler, ardından polislerin tekme ve tokat darbeleri ile etkisiz hale getirildi.

İtalya'da polisler PKK'lıları dövdü

PKK FLAMALARI MEYDANDA

Gösteriye aşırı sağ karşıtı gruplar ile katılan PKK yanlıları meydana terör örgütünün pankart ve flamaları ile çıktı.

Polisler, kendilerine havai fişek atan göstericilere tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

İtalya'da polisler PKK'lıları dövdü

6 KİŞİ YARALANDI

Polisin sert müdahalesi nedeniyle gösteride en az 6 kişinin yaralandığı açıklanırken, onlarca göstericinin de tutuklandığı belirtildi.

Çıkan olaylar nedeniyle 1 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

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