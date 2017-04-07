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İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için oy veriyor.

07.04.2017 - 12:44
  1. Haberler
  2. Politika

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3 bin 200’ü başkent Roma’da olmak üzere yaklaşık 14 bin seçmenin bulunduğu İtalya’da, 9 Nisan saat 21.00’a kadar sandıklar açık kalacak. Roma’daki 1, Milano’daki 4 sandıkta, 3 gün boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

İLK OYU BÜYÜKELÇİ KULLANDI

Roma’da ilk oy kullananlardan biri olan Büyükelçi Murat Salim Esenli, “Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) büyükelçiliğimize vermiş olduğu görev doğrultusunda bugün itibariyle oy kullanma işlemine başladık. 3 gün boyunca oy verme işlemi yapılacak” diye konuşarak, oy kullanacak vatandaşları, geçerli kimlikleriyle gelmeleri konusunda uyardı.

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bu arada, referandum oylamasının başlaması dolayısıyla Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

Öte yandan, yurt dışı seçmenleri için seçim bölgesi ayrımı kaldırılırken, yurt dışında adres beyanında bulunan Türk vatandaşları yurt dışında herhangi bir seçim merkezinde oy kullanabiliyor.


İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

İtalya’da referandum için oy verme işlemi başladı

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