İtalya’da sel felaketi: 11 ölü

İtalya'nın güneyinde olan Raganello Milli Parkı'nda sel felaketi meydana geldi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği selde hayaını kaybedenlerin sayısı 11'i buldu. ANSA haber ajansına göre, İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı'nda meydana gelen sel nedeniyle 11 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

18 KİŞİ KURTARILDI

Felakette hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleri bulunurken kayıp olan 5 kişiyi bulmak için arama kurtarma ekipleri seferberlik oluşturdu. İngiliz yayın kurumu BBC de felakette, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da olduğu 18 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VARDI

Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu ve tam olarak kaç kişinin sele yakalandığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığı kaydedildi. Selin yaşandığı bölgeye en yakın bulunan Civita kasabından dağ kurtarma timleri geldi. Yaralılardan 2 çocuk kurtarılırken bir tane ağır yaralı vatandaş helikopter ile hastaneye götürüldü.