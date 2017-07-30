Kimliği bilinmyen genç kadını çırılçıplak görenler, fotoğraf ve videosunu çekerek sosyal medyadan paylaştı.

İtalya'da sokakta çıplak yürüyen kadına para cezası VİDEO

"GİYİNMEK İSTEMİYORUM"

Kolundaki çantasıyla gayet rahat ve gülümseyerek dolaştığı gözlenen kadın, “Bir iddiayı kaybettiğin için mi böyle soyundun, ne oldu?” diye soranlara, “Çünkü giyinmek istemiyorum” diye cevap verdi.

POLİS CEZAYI KESTİ

İtalyan basınına 26 yaşında olduğu ve başka kentte yaşadığı bilgileri yansıyan kadına bu davranışı pahalıya patladı. Polis, yolda durdurduğu kadına “ahlak kurallarına aykırı davranış”tan ötürü 3 bin 300 euro para cezası kesti.

Sosyal medyada da bu konu çok konuşulurken, yapılan yorumlarda, genç kadının bu davranışının altında yatabilecek gerekçeler sorgulandı.