Avrupa'nın en gözde turistik şehirlerinden biri olan İtalya'nın başkenti Roma'da polisler, tarihi bir çeşmeye çamaşırlarıyla giren iki turistin peşine düştü.

Polislerin fotoğraflarını sosyal medyada yayınladığı iki turist için emniyet yetkilileri şehir genelinde arama faaliyetlerine başladı.

İtalya'da tarihi çeşmeye çamaşırla girenlere polis takibi VİDEO



İÇ ÇAMAŞIRLI TURİSTLERE ARAMA

Görüntülerdeki halleri ile tepki çeken iki kişi için hakarete geçen Roma polisi, Fa Schifo (‘Roma Berbat') adlı blogda yayınlanan resimleri kişilerin kimliklerinin tespiti ve nerede olduklarına dair istihbarat almak için Facebook sayfasında paylaştı. Polisin sosyal medya üzerinden başlattığı operasyon, kişilerin turist olduklarını ortaya çıkardı.Blogda yer alan videoda, kişilerin Altare della Patria'da içerisinde bulunan tarihi fıskiyenin içerisinde iç çamaşırları ile sırıtarak banyo yaptığı görülüyor.

Altare della Patria, ülkenin birleşmesinden sonra İtalya'nın ilk kralı şerefine yaptırılan bir anıt olma özelliğini taşıyor. Ayrıca anıt, tüm ölen askerlerin anısına yapılmış Meçhul Asker Anıt Mezarı'na da ev sahipliği yapıyor.

"BU SALAKLARA EN AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK"

Polisin Facebook üzerinden yapmış olduğu paylaşıma gelen yorumlarda, görgü tanıklarından biri, "Şüphelilerden biri, yabancı ve anadili İngilizceydi" yorumunda bulundu.

Tartışmaları görüntülere sinirlenen Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini konu hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada oldukça sert ifadelere yer verdi. Salvini, "Eğer yakalanırlarsa bu salakları nasıl eğiteceğimi biliyorum. İtalya, onların ev banyosu değil" dedi.

​Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo ise konu ile olarak, şüphelilerin yakalanması halinde mümkün olan en ağır cezayı alması gerektiği savundu.

Şüpheliler, yasadışı ve saldırgan davranış sergilemek suçundan aranıyor.