taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.174
USD
5,3408
EURO
6,1758
ALTIN
207,11
PETR
73,6400

İtalya'da trafik kazası sonrası patlama: 2 ölü 60 yaralı

Ülkenin kuzeyindeki Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu meydana gelen patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla kişi de yaralandı.

AA | 06.08.2018 - 23:54..
  1. Haberler
  2. Avrupa

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bologna'da A1 otoyolunu A14'e bağlayan Casalecchio'da meydana gelen patlamada en az 2 kişi hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 60'dan fazla kişi yaralandı.

Yaralılar arasında, bölgede yaşanan bir diğer kazanın ardından trafiği idare eden 11 jandarma ve 2 polis memurunun da bulunduğu aktarılırken olayda ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

İtalya'da trafik kazası sonrası patlama: 2 ölü 60 yaralı

10 ARAÇ PATLADI

Yanıcı madde taşıyan bir kamyonla birkaç arabanın kaza yapmasıyla meydana gelen olayda, kazanın olduğu yere yakın bir otomobil satış bayisindeki araçların alev almasının ardından patlamalar yaşandı.

Olayda yaklaşık 10 aracın patladığı tahmin ediliyor.

İtalya'da trafik kazası sonrası patlama: 2 ölü 60 yaralı

OTOYOL ÜST GEÇİDİ ÇÖKTÜ

Otoyol üst geçidinin bir kısmının çöktüğü belirtilirken, bölgede hala alevlerin olduğu ve müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

İtalya'da trafik kazası sonrası patlama: 2 ölü 60 yaralı

"BÖLGEDEN UZAK DURUN" UYARISI

Bologna polisinin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otoyolda meydana gelen bir kaza sebebiyle, Via Marco Emilio Lepido'da bir patlama oldu ve yangın çıktı. Hem otoyol hem de Borgo Panigale bölgesi trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaza ve patlamadan etkilenenleri kurtarmak için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Borgo Panigale bölgesinden uzak durulması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgenin hem araç hem de yaya geçişine kapatıldığı vurgulandı.

İtalya'da trafik kazası sonrası patlama: 2 ölü 60 yaralı

Göçmenleri taşıyan kamyonet tırla çarpıştı: 12 ölü

Öte yandan, ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Foggia kentinde iş çıkışı evlerine giden göçmenleri taşıyan kamyonet ile karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak

Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak

0
TRT Diyanet'in adı Diyanet TV oldu

TRT Diyanet'in adı Diyanet TV oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM