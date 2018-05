İtalya'da üç gün

İtalya diyince ilk aklımıza gelen muhtemelen Pisa Kulesi, Kolezyum ve Roma şehri olacaktır. Bu iki simgenin dışında tabi ki birçok simge şehir ve yerler de var, ancak biz 3 günlük gezimizi Pisa ve Roma’ya yaptık.

TÜRK HAVA YOLLARIYLA ZAMANDAN TASARRUF

Uçağımızın kalkışından yaklaşık iki saat önce vardığımız Atatürk Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’na ait kontuara geldik. Kontuar bölümünde yolcuların işini kolaylaştıran bir sistemle karşılaştık. Türk Hava Yolları kontuarı önünde bulunan makinelere pasaportumuzu uzattık ve bu sayede daha önce yaptığımız check- in onaylandı ve makinelerden biletlerimizi aldık. Bu sistem zamandan tasarruf etmemizi sağladı.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NA TÜRK HAVA YOLLARI DAMGA VURACAK

Biletimizi aldığımız sırada sistem hakkında bilgi veren yetkililer; yolcuların işini kolaylaştıran bu sisteme Üçüncü Havalimanı’nda da rastlanacağını hatta tüm işlemlerin bu makineler sayesinde yapılacağını aktardı. Gerçekten beğendiğimiz bu yeni uygulama kesinlikle Üçüncü Havalimanı’nda daha hızlı işlem yapacak ve yolcuların işini kolaylaştıracak.

PİSA HAVALİMANI'NDA PİSA KULESİNE 20 DAKİKA

İlk uçuşumuzu Pisa Havalimanı’na yaptık. Butik bir havalimanı gibi küçük görünmesine rağmen düzeni ve bavulların hızlı teslim edilmesiyle oldukça şaşırdık. Bavullarımızı aldıktan hemen sonra Pisa Kulesi’ne doğru yola çıktık. Orada sorduğumuz yetkililer her ne kadar yürüyerek 20 dakikada Pisa Kulesi’ne varacağımızı söylese de biz tren kullanmayı tercih ettik.

Bilindiği üzere İtalya’da tren hatları oldukça gelişmiş ve kullanımı oldukça kolay. Pisa Kulesi’ne gitmek için tren bileti aldık ve yola koyulduk. İki durak sonra indik ve oradan da daha hızlı gitmek için taksiye bindik. 14:32’de Floransa’ya trenle gideceğimiz için gezimizi hızlandırmak istedik. Taksici bizi tam istediğimiz yerde bıraktı ve biz de anının tadını çıkartmaya başladık.

"VAY! ADAMLAR YAPMIŞ BE!" DENEN MİMARİLER

Koskocaman bir alana kurulu bir bahçe düşünün ve o bahçenin tarihi, görkemli ve ihtişamlı üç yapı ile de süslendiğini… Ancak görüldüğü zaman ‘Vay! Adamlar yapmış be’ diyebileceğiniz kadar güzel de yapılar… Hızlıca fotoğraf çekildik. Trene yetişmek için oradan uzaklaşsak da çimlerin üzerine uzanmış güneşlenen ve o anın tadını çıkaran insanları da kıskanmadık değil. Pisa Kulesi’nin hemen karşısında bulunan sokaktan girdik ve tekrar taksiye binerek terminale girdik.

FLORANSA'DAN ROMA'YA TREN YOLCULUĞU

Terminalde daha önce internetten satın aldığımız biletleri gösterdik, ancak bilet görevlisi durumu anlamadı ve tekrar bilet almamızı istedi. Şans eseri daha önce fotoğrafladığımız QR kodları sayesinde tren istasyonuna giriş yaptık ve önce Firenze’ye oradan da Roma yolculuğumuz başlamıştı artık…

İtalya'da üç gün VİDEO

TREN İSTASYONLARI HAVALİMANI GİBİ

Pisa’dan Firenze’ye 2 saat, Firenze’den ise Roma’ya neredeyse 3 saat yolculuk yaptık. Arada istasyonlarda da durunca toplam seyahatimiz neredeyse 6 saati buldu. Firenze Santa Maria Novella Tren İstasyonu bildiğiniz havalimanı kıvamındaydı. İçeride alışveriş yapabileceğiniz mağazalar, yemek dükkanları, tren kalkış saatlerinin yer aldığı koskocaman ekranlar sizi havalimanında hissetmenizi sağlıyor.

ROMA'DA PİZZA YİYEREK GÜNÜN TADINI ÇIKARIN

Roma’ya 6 saate varan yolculuktan sonra yorgun bir şekilde Roma Termini’ye geldik. Vardığımızda tuttuğumuz eve gitmek için metro hattını kullanarak merkezde bulunan evimize gittik, yerleştik.

Akşamında ise bir restorana giderek Roma’nın tadını çıkarttık. E tabi Roma’ya kadar gitmişken pizza yememek olmazdı. Biz de pizzamızı yedik ve yorgunluğumuzu attık. Ertesi gün erkenden kahvaltımızı yaptıktan sonra şehri keşfe çıktık.

DÜNYANIN 7 HARİKASINDAN BİRİ: KOLEZYUM

İlk olarak karşımıza St. John Lateran Bazilikası çıktı ve ihtişamıyla bizi büyüledi. Oradan da yürüyerek 2007 yılında dünyanın 7 harikasından biri seçilen Kolezyum’a gittik.

GLADYATÖRLERİN EĞİTİLİP SAVAŞTIRILDIĞI YERİ GEZDİK

Roma’nın bir başka simgelerinden olan bu yapı, her yıl milyonlarca turistin akınına uğruyor. Orijinal adı ‘Amphitheatrum Flavium’ olmasının nedeni ise Flavium Hanedanlığı dönemine denk gelmesi. Hanedanlığın Sarayı bir isyanda yanınca Kolezyum’u inşa etmek zorunda kalmışlar. Yapı tamamlandığında ise 100 gün 100 gece eğlence düzenlenmiş. Sonraki yıllarda ise Kolezyum’da dönemin Kralı’nın eğlenmesi için gladyatörler eğitilip savaştırılmaya başlanmış. Kısaca Kolezyum’un tarihi ile ilgili de bilgiyi aktardıktan sonra neler yaptığımızı anlatalım tekrar…

İTALYA'DA GENÇ NÜFUS AZ

Yapının etrafında Kolezyum’un içeriyi görmenizi sağlayacak birçok bilet satıcısı bulunuyor. Bunların çoğu da ya Afrika göçmeni, ya da Hintli. Zaten İtalya’da genç nüfus çok az. İtalya’da yaşayan gençlerin de birçoğunu da başka ülkelerden gelen göçmen topluluk oluşturuyor. Yani kısacası İtalya’da yaşayan yerlilerden yaşlıların nüfusu, gençlerden çok fazla…

Bu detaydan sonra biz de Kolezyum’a bilet satın almadan yolumuza devam ettik. Gerçekten inanılmaz bir yapı ve her yerden fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Ne kadar fotoğraf çektiğimizi hatırlamıyoruz bile… Kolezyum’dan sonra durduk ve bir restoranda yemek yiyerek dinlendik. Pizza deneyiminden sonra ikinci gün makarna yedik. Yediğimiz carbonarayı da oldukça beğendik.

ROMA İMPARATORLUĞU’NUN MERKEZİ: ROMA FORUMU

Roma’da her yer bildiğiniz tarih kokuyor. Her köşede bir şey var ve hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorsunuz. Yemeğimizi yedikten sonra Kolezyum’un kuzeybatısında yer alan tarihi Roma Forumu’nu ziyarete gittik. Önce bataklık olarak kullanılan bu yer, General Jules Sezar’ın M.Ö. 46 yılında burayı inşa ettirmesiyle gelişti. Hükümet binasının kalıntılarıyla dolu bir alan ve zamanla Roma’nın merkezi olarak kullanılmaya başlanmış. Eskiden de gündelik hayatın merkezi olan bu harabeler; ilk olarak Roma şehrinin mezarlığı olarak kullanılırken daha sonra zafer alayı, seçimlerin yeri, halk konuşmaları, ceza davaları ve gladyatör eşleşmeleri için kullanılan bir mekan olarak güncellenmiş. Ayrıca buradan ticari alışverişler de yapılıyormuş. Roma Forumu’nun bazı bölümleri yok olsa da her yıl 6 milyon turisti ağırlıyor.

MUSSOLİNİ'NİN KONUŞMASINI YAPTIĞI MEŞHUR YER

Oradan da eskiden Venedik Cumhuriyeti’nin büyükelçiliğini yapmış Piazza Venezia'ya doğru yürüdük. Mimarisiyle de bizi büyüledi. Bina; 1920-1940'larda Mussolini’nin destekçilerine verdiği konuşmasıyla biliniyor.

İHTİŞAMIYLA BÜYÜLEYEN 'AŞK ÇEŞMESİ'

Piazza Venezia’dan da yürüyerek her yıl milyonlarca turistin görmek için geldiği o meşhur ‘Aşk Çeşmesi’ni ziyarete gittik.

Ara sokaklarda kendi sanatını yapan ressamlar, madeni paralardan kolye yapanlar, fotoğraf çekmek için turistleri kandırmaya çalışan fotoğrafçılar yer alıyor. Zaten ‘Aşk Çeşmesi’ne yaklaştığını kulağınıza gelen su sesiyle anlıyorsunuz. O kadar güçlü bir ses var ki ‘hadi görelim artık bizi ne bekliyor acaba’ diyorsunuz.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERDEN

Karşısına geldiğinizde ise ‘vay! İhtişama bak!’ dememeniz içten bile değil. Gerçekten yaşanırken görülmesi gereken yerlerden diyebiliriz. Roma’da tarihi ve güzel birçok yerin yürüme mesafesinde olması bizi gerçekten cezbetse de yorulduğumuzu itiraf etmeliyiz. Ancak durmayarak İspanyol Merdivenleri’ne kadar yürüdük.

VATİKAN'A YOLCULUK

Geçtiğimiz caddede birçok mağaza hatta İspanyol Merdivenlerinin hemen karşısında birçok ünlü markanın mağazaları vardı. Modanın kalbi olarak görülen İtalya’da mağazalara da göz gezdirmeyi ihmal etmedik tabi ki. Ertesi gün ise erkenden Vatikan’a gittik.

Evimizin bulunduğu San Giovanni metro durağından Vatikan’ın bulunduğu Ottaviano S. Pietro Musei Vaticani durağına doğru yola koyulduk. Her yere metro ve trenle ulaşabiliyor olmak bizim hem işimizi kolaylaştırdı, hem de mutlu etti. Vatikan; Katolik mezhebinin yönetim merkezi olarak da biliniyor. İçeri girer girmez sizi sarmalan ihtişamı, mimarisinin ve tasarımının sizi etkileyeceğini söyleyebiliriz. Sistina Şapel’ini ise mutlaka gezin, bizim zamanımız olmadığı için gezemedik, ancak o meşhur şapelin içerisinde Michelangelo’nun en değerli eserleri bulunuyor.

VATİKAN'IN ASKERLERİ

Bu arada 110 kişilik İsviçreli muhafız ordusu 1506’dan itibaren resmi olarak Papa’yı koruyorlar.

FARKLI KIYAFETLER GİYEN ASKERLER

Komutan Jules Repond’un tasarımı kıyafetleri ve ellerinde mızraklarıyla size tarihe geri götürüyorlar. Vatikan’dan 2 saatte çıktık ve eşyalarımızı almak üzere eve geri döndük.

ROMA TERMİNİ'DEN HAVAALANINA ULAŞIM 45 DAKİKA

Eşyalarımızı alırken ev sahibimize de teşekkür ederek oradan uzaklaştık. Geri dönüş yolunda fotoğraf çekmeye tabi ki devam ettik ve kendimizi metroyla Roma Termini’ye attık. Burası İtalya’nın merkezi gibi ve her yere Roma Termini’den ulaşılıyor. Biz de havaalanına gitmek için terminalden başka bir tren hattına geçtik. Havaalanına direkt giden trene bindikten sonra koşuşturmacamız biraz olsun dinmişti. Vatikan’da gezip biraz vakit kaybetsek de 45 dakikada havaalanına vardık.

Treni kaçırdık, kaçıracağız korkusuyla yaşadığımız stresi havaalanında yaptığımız check-in’le attık. İtalya’yı terk ederken kültürel ve tarih anlamında oldukça bilgilendik ve yolda karşılaştığımız durumlarla da eğlendik. Yaşadığımız koşuşturmacalar ve yorgunluklara değdi diyebiliriz.

GİDİN, GEZİN, TATİLİN TADINI ÇIKARIN

İtalya’ya yapılan bu güzel gezi sonrasında şehrin genel olarak yaşam şartlarını da ele alma fırsatı bulduk. Bizce İtalya’da yaşamak gayet güzel bir seçenek olabilir. İtalya’da yaşamak isteyenler aslında düzenli ve stressiz yaşam da sürdürebilir. Aynı Yunanistan’daki gibi ‘siesta’ saatleri var, istedikleri zaman dükkanları kapatıp açıyorlar. Stres yok. Hatta stresli olanlara ‘hasta’ gözüyle bile bakabiliyorlar. Kısaca rahat ve sıcak insanlar. Para dertleri de yok. Küçük smart arabaları bile 1500 euroya satın alabiliyorlar ki diğer ülkelerde satılan arabaların fiyatlarını sizler biliyorsunuz… Turistlerin akınına uğrayan bu şehirde de herkes iletişime açık. Bence kesinlikle önerebileceğimiz önemli rotalardan. Kesinlikle gidin, gezin, tiramisu, makarna, pizza, dondurma yiyip tatilinizin tadını çıkarın!