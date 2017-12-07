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İtalya'da UNESCO Dünya Mirası adayı pizzacılar

Ülkenin geleneksel pizza aşçıları, UNESCO tarafından koruma altına alınmaya aday. Karar haftaya verilecek.

Ajanslar | 07.12.2017 - 13:01..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

UNESCO Napolitan usulü pizza pişiren yerleri ve aşçıları dünya mirası listesine eklemek için karar aşamasında. Onlara "pizzaiulo" deniyor ve gelenekleri nesillerden nesillere aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Eğitim ve Kültür Ajansı UNESCO pizzaiuloların dünya genelinde korunup korunmaması gerektiğine bir hafta içinde karar verecek.

"BABAM PİZZAİULO USTASI OLDUĞUNU SAKLAMIŞTI"

Pizzaiulo aşçısı Teresa Iorio, "Babam bir pizzaiulo ustası olduğunu bizden gizlemiş yıllarca. Biz bu kültürel sanatı öğrendik devam ettiriyoruz. YIllardır yaptığımız bu sanatın bu şekilde tanınmış olması hak ettiğimiz bir şeydi. Bu bizim tutkumuz." diyor.

İtalya'da UNESCO Dünya Mirası adayı pizzacılar

ANKETTE 2 MİLYONDAN FAZLA OY ALDI

İnternet üzerinde düzenlenen ankette iki milyonun üzerinde imza alan pizzaiulo, uluslararası resmiyet getirdi ve bu da bu geleneksel pişirme usulünün ve bunu icra edenlerin dünya genelinde taklit edilmemesi ve orjinalin korunması için hukuki koruma sağlayacak.

Bu hafta içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronatlar pizza partisi yapmış ve gastronomi literatürüne yeni bir anlam katmışlardı.

Napolililer şimdi UNESCO'nun vereceği son kararı bekliyor.

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