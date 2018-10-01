İtalya'da yabancı düşmanlığı protesto edildi

Başkent Milano'daki ünlü Duomo Meydanı'nda Pazar günü yapılan eyleme 25 binden fazla kişi katıldı.

"DUVARLARA HAYIR"

“Sıfır tolerans" adı verilen eylemin organizatörleri, haziran ayında göreve başlayan aşırı sağ-popülist “hükümetin politikalarının tetiklediği ırkçılık ve nefret ortamının" protesto edilmekte olduğunu belirtti.

Yapılan çağrı üzerine binlerce kişinin kırmızı renkte kıyafetler giydiği eyleme göçmenler de katıldı. İtalya'nın da yeni hükümetle birlikte göçmenlere kapıları kapatma politikasına karşı “Duvarlara hayır" ve “Savaşları durdurun, göçmenleri değil" dövizleri taşındı.





6 AYDA 60'DAN FAZLA OLAY YAŞANDI

Ülkede son 6 ayda yaşandığı belirtilen 60'ı aşkın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı temelli olaylara karşı da "Sadece bir ırk var; insan ırkı" dövizleri kullanıldı.

"Hoşgörüsüzlüğün zamanı değil" çağrısı yapan organizatörler, "Duvarların değil, köprüler kurmanın zamanı. Meydanlara indik, çünkü bu klima ansızın ortaya çıkmadı: özellikle başta bizimki de dahil bazı ülkeler olmak üzere yıllardır Avrupa'da, ırkçı, cinsiyetçi, yabancı düşmanı ve antisemitizm ortamı hazırlanıyor. Şimdi, eşi görülmemiş ve sınır tanımayan sözlü ve fiziksel saldırılara şahit oluyoruz" dedi.



