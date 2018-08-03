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İtalya'da yazlık ev satın almak 1 euro

İtalya’nın Mussomeli kentinde turizmi canlandırmak için yeni bir uygulama başlatıldı. Bölgede evler 1 euroya satılıyor.

İHA | 03.08.2018 - 09:20..
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İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli şehrinin Belediye Başkanı Giuseppe Catania, şehirde turizmi canlandırmak için bazı evlerin 1 euroya satılmasına karar verdi.

1 EUROYA SATIŞA ÇIKTI

Mussomeli şehrinin ekonomisini ve turizmini güçlendirmek adına eski evleri internet sitesinde 1 euroya satılığa çıkaran Giuseppe Catania’nın hedefi, yazlıkçı sayısını çoğaltarak kentin ekonomisine can vermek.

İtalya'da yazlık ev satın almak 1 euro

"MAHALLEYİ CANLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ev sahiplerini, terk edilmiş eski evlerini 1 euroya satmaya ikna eden Belediye Başkanı şimdilik 39 evin satıldığını duyurdu. İnternet sitelerinde evlerin fotoğraf ve bilgilerini yayınlayan Catania, “Eskiden bu mahallelerde sabahlara kadar oturulurdu. Bu balkonlarda insanlar sabahlara kadar konuşurdu. Şimdi ise terk edilmiş durumda. Mahalleyi eskisi gibi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

NOTER ÖDEMELERİ DAHİL 20 BİN LİRA

İlgi çekici evlerin eski olması sebebiyle tadilat yapılması gerektiği öğrenilirken ortalama noter ödemeleri dahil 20 bin eurodan düşük bir bütçe ile Mussomeli kentinde her isteyenin yenilenmiş güzel bir yazlığa sahip olabileceği bildirildi.

İtalya'da yazlık ev satın almak 1 euro

"ÇOK MEMNUNUZ"

Öte yandan kentin daimi sakinleri, bu satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. İnşaat şirketi sahibi bir Mussomelili, “Yazlıkçı gelişlerinden çok memnunuz, tadilata ihtiyaç duyan bir sürü ev var, 39 satış demek 39 inşaat şirketinin para kazanması demektir. Çok memnunuz.” ifadesinde bulundu.

İtalya'da yazlık ev satın almak 1 euro

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