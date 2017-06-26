İtalya'da yerel seçimler Berlusconi'yi işaret etti

İtalya'da dün yapılan yerel seçimlerin ikinci turu, merkez soldaki iktidar partisi Demokratik Parti'nin düşüşü ve eski başbakan Silvio Berlusconi'nin yeniden yükselişiyle sonuçlandı.

11 Haziran'da yapılan yerel seçimlerin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı 111 belediyede dün ikinci tur için sandık başına gidildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 46'da kaldı. Kesin olmayan sonuçlara göre büyük illerin 16'sını merkez sağ, 6'sını merkez sol, 1'ini de 5 Yıldız Hareketi aldı. Merkez sağ, bu kentlerden 12'sini solun elinden almış oldu.

"GERİ DÖNDÜM"

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından "Geri döndüm" diyen Berlusoni, birlik olmaları halinde iktidara geleceklerini söyledi.

Ülke genelinde 4 milyon 300 bin civarında seçmeni ilgilendirmesinden dolayı bu kısmi yerel seçimler, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler açısından test şeklinde geçti.

RENZİ'YE DARBE

Ulusal basında, seçim sonuçları iktidardaki merkez solun çatı partisi Demokrat Parti (PD) ve onun lideri Matteo Renzi için darbe olarak yorumlanırken merkez sağın fırtına gibi estiği görüşü paylaşıldı.

BERLUSCONİ İKTİDARI ZORLAYACAK

İtalyan solundaki bölünmeler zayıflarken, Berlusconi'nin diğer sağ partilerle ittifak kurarak iktidarı zorlayabileceğine dikkat çekiliyor.