taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.934
USD
3,7133
EURO
3,9075
ALTIN
147,67
PETR
55,3600

İtalya’da yine çığ felaketi: 3 ölü

İtalya'nın kuzeybatısındaki Courmayeur yakınlarındaki Alp Dağları'nda meydana gelen 2 çığ felaketinde 3 kişi hayatınık kaybetti.

02.03.2017 - 20:59
  1. Haberler
  2. Dünya

ASAs

İtalya-Fransa-İsviçre sınırındaki kesişimde yer alan Courmayeur kenti yakınlarında, biri Plan de la Gabba bölgesinde, diğeri de San Carlo zirvesinde olmak üzere iki çığ düştüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Bölgedeki polis yetkililerine dayandırılan haberde, ilk belirlemelere göre Plan de la Gabba bölgesindeki olayda üç kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

San Carlo zirvesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde iki kişinin kurtarıldığı, çığ altında kalan kayakçıları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok

Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok

81
Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

253
Joe Biden'ın küçük oğlu yengesiyle ilişki yaşıyor

Joe Biden'ın küçük oğlu yengesiyle ilişki yaşıyor

85
Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

164
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

258
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

135
Erdoğan El Bab'dan sonraki yeni hedefi açıkladı

Erdoğan El Bab'dan sonraki yeni hedefi açıkladı

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM