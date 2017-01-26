İtalya'daki arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Roma’nın 180 km kuzeydoğusundaki Gran Sasso dağlarında yer alan lüks otel 18 Ocak’ta meydana gelen depremde önce hasar görmüş ardından da çığ altında kalmıştı.

İtalya Ulusal Dağ ve Maden Arama Kurtarma Birimi (CNSAS), ülkenin orta bölgesinde etkili olan depremin çığı tetiklediğini duyurmuştu.

Trajediyle ilgili soruşturma başlatan savcılık, otelin zamanında tahliye edilmediğine dair iddiaları araştırıyor.

Depremin ardından birçok kişinin otelden ayrılmak istediği ancak kardan dolayı yolların kapalı olduğu öne sürüldü.

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