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İtalya'daki çığ felaketinde acı bilanço: 29 ölü

İtalya'daki çığ felaketinde otel enkazında kalan son cesetler de çıkartılırken, felakette ölü sayısının 29 olduğu kesinleşti.

26.01.2017 - 14:39
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Çığ düşen Rigopiano Oteli'nin enkazında, kayıp kişileri bulmak üzere bir haftadır yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Resmi verilere göre, çığ düşen otelde 29 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'daki çığ felaketinde acı bilanço: 29 ölü

11 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Hayatını kaybeden 29 kişinin cesetleri de enkaz altından çıkarıldı. Olayın üstünden 40 saat geçtikten sonra geçen cumartesi ve pazar günü 11 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Olayın meydana geldiği sırada otelde, 4’ü çocuk 28 konuk ve 12 de otel görevlisinin olduğu bildirildi. Felakete ilişkin soruşturmayı yürüten Pescara Cumhuriyet Savcılarından Christina Tedeschi, ilk olarak otopsileri yapılan 6 kişinin ölüm nedenleri arasında, hipotermi, vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi kırıklıklar, boğulmanın yer aldığını açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürerken, felaketin yaşandığı andan sonra acil durum ekiplerinin bölgeye gitmekte yavaş kaldığı yönünde ciddi eleştiriler dile getiriliyor. Bazı kurban yakınları da acil yardım hemen götürülebilseydi daha çok kişinin kurtarılmış olabileceğini savunuyor.

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