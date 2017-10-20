İtalya'daki iki bölge daha fazla özerklik istiyor

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'nın bağımsızlığı için düzenlenen referandum büyük tartışmalar yaratmıştı.

İspanya hükümeti ve Katalan özerk yönetimi arasında referandum sonrası gerginlik artmıştı.

ZENGİN BÖLGELER SANDIĞA GİDİYOR

Katalonya'da referandumdan sonra İskoçya'dan da referandum sesleri yükselmişti. Şimdi ise İtalya'nın kuzeyinde yer alan en zengin bölgelerden Lombardiya ve Veneto pazar günü "daha fazla özerklik" için sandık başına gidiyor.

"BÖLGEYE DAHA FAZLA YATIRIM OLACAK"

Lombardiya'nın bağımsızlık yanlısı başkanı Roberto Maroni daha fazla özerklik ile bölgeye olan yatırımların artacağına inanıyor ve vergi avantajı sağlanmasını talep ediyor. Güvenlik ve göç gibi konular da özerklik talep edilen konuların başında yer alıyor.

ELEKTRONİK OYLAMA YAPILACAK

Lombardiya'da ayrıca elektronik oy uygulaması ilk kez hayata geçirilecek. Bunun için bölgede 24 bin tablet bilgisayar alımı yapıldı. Lombardiya'da 7.5 ve Veneto'da 3.5 milyon seçmen pazar günü oy kullanacak.