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İtalya'daki yarışmada üçüncü oldu

9 Yaşındaki Deniz Alpaslan, İtalya'da düzenlenen yarışmada üçüncü olarak tüm ilgiyi üzerine topladı.

29.04.2017 - 11:51
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Yarışmada Çinli Xi Yingying birinci, Özbekistanlı Khafiza Tagirova ikinci olurken, Türkiye adına katılan 9 yaşındaki Deniz Alpaslan üçüncü oldu. Boğaziçi Sanat Akademisi’nde piyano eğitimi alan Deniz, ilk defa bir yarışmaya katıldığını ve çok heyecanlandığını söyledi.

İtalya'daki yarışmada üçüncü oldu

"5 YAŞINDAN BERİ PİYANO EĞİTİMİ ALIYOR"

Disiplinli ve zorlu bir çalışmanın ardından yarışmada dereceye girebildiğini söyleyen genç müzisyen, “5 yaşından beri piyano eğitimi alıyorum. İlk defa bir yarışmaya katıldım ve dereceye girdim. Bu beni çok mutlu etti. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Bana destek veren annem ve babama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca piyano hocam Aylin Hanım da beni buralarda yalnız bırakmadı. Bu ödülde onun da payı çok büyük.” diye konuştu.

İtalya'daki yarışmada üçüncü oldu

"TEŞVİK ETMELİYİZ"

Öğrencisinin başarıyla gurur duyduğunu belirten piyano eğitmeni Aylin Doğan ise şöyle konuştu: “Deniz, daha 9 yaşında ve ilk defa böyle bir yarışmaya katılıyor. Hem de farklı bir ülkede. Başarılı ve disiplinli bir öğrenci. İleriki yaşlarında daha büyük başarılara imza atacağını umud ediyorum. Sanat konusunda gençleri daha çok teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onları teşvik ettikçe, dünya standartlarında yetişen sanatçılarımızın her geçen yıl daha da artacağını, uluslararası yarışmalardan derecelerle döneceğini düşünüyorum.”

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