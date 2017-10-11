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İtalya'dan Arnavutluk'a AB desteği

Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan Arnavutluk'a İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni destek verdi.

11.10.2017 - 22:26
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İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin başlaması için "zamanın olgunlaştığını" belirtti.

İtalya'dan Arnavutluk'a AB desteği

"2018 İÇİNDE TARİH VERİLECEKTİR"

İtalya Başbakanı Gentiloni, Arnavut mevkidaşı ile Roma'daki Villa Pamphilj'de bir araya geldi.

İkili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecinin ele alındığı görüşmenin ardından, iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk'un son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi büyük takdirle karşıladıklarını dile getiren Gentiloni, bu ülkenin AB'ye üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gentiloni, "Arnavutluk'un AB'ye katılım müzakerelerinin başlama zamanı olgunlaştı. Aralıktaki AB Konseyinden başlayarak 2018 içinde bir sonuca varmak üzere belirli tarihlerin olacağına inanıyorum." diye konuştu.

İtalya'dan Arnavutluk'a AB desteği

"MÜZAKERELER İÇİN GEREKENLERİ YAPTIK"

Paolo Gentiloni, Balkanların istikrarını "Kaybedilmemesi gereken çok değerli bir varlık." olarak niteledi.

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi'ne ilişkin bağımsızlık tartışmaları da sorulan İtalya Başbakanı, anayasal çerçevede İspanyol yasalarına saygılı olunması ve her türlü gerilimden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Konuk Başbakan Edi Rama da ülkesinin AB'ye üyelik sürecine dair mesajlar verirken, "Arnavutluk, üyelik müzakerelerini başlatmak üzere her şeyi yaptı. Eminim, ilk etapta İtalya'nın yardımıyla ve diğer ülkeler ile üyelik müzakerelerini başlatmak için gerekli adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

İtalya'dan Arnavutluk'a AB desteği

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