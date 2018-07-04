İtalya'dan Aylan bebek duyarlılığı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak daha iyi bir geleceğe yol almaya çalışan ve bu uğurda hayatlarını kaybeden mülteciler, İtalyanların sahte duyarlılığına kurban gidiyor.

Henüz birkaç hafta önce limanlarına mülteci gemisi yanaşmasına izin vermeyen İtalya, Aylan bebek için anma ve duyarlılık organizasyonu düzenleyecek.

KIRMIZI TİŞÖRT PROJESİ

Sivil toplum kuruluşları Libera ve Gruppo Abele, bu yolculuk sırasında adeta bir mezarlığa dönüşen Akdeniz'de, kendilerini taşıyan derme çatma teknelerin batması sonucu yaşamlarını yitiren umut yolcularını unutmadı.



Son olarak Libya açıklarında batan bir teknede, aralarında kırmızı tişört giyen üç çocuğun da olduğu 100'ün üzerinde sığınmacının ölmesinin ardından "İnsanlığın kanayan yarasına son vermek için kırmızı bir tişört giy" adlı çağrı yapıldı. 7 Temmuz Cumartesi gününü kapsayan çağrı, sığınmacılarla dayanışma ve Avrupa'nın dikkatini bu drama çekmeyi hedefliyor.

"KIRMIZI ONLARIN RENGİ"

Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının başkanı olan don Luigi Ciotti, "kırmızı"nın, 2016 yılında DHA muhabiri Nilüfer Demir'in cansız bedenini fotoğrafladığı Alan Kürdi'nin giydiği tişörtün de rengi olduğunu hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:



"Aylan'ın bu fotoğrafı, tüm dünyayı duygulandırmış ve utandırmıştı. Kırmızı, aynı zamanda Libya açıklarında boğularak can veren o üç çocuğun tişörtlerinin de rengiydi. Hepimiz kırmızı birer tişört giyerek denizde hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiş oluruz."



Modern Avrupa'nın, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik anlamına geldiğini ifade eden Ciotti, "Bir gün duralım ve sadece bir gün kırmızı bir tişört giyinelim, aynen insanlık mirası olan bu çocuklar gibi" dedi.

İTALYA'NIN GÖÇMEN KARŞITLIĞI

Avrupa'da sığınmacı akını son yılların en büyük tartışma konusu olurken, İtalya'daki popülist ve göçmen karşıtı aşırı sağcılardan oluşan yeni hükümet, bunu daha da alevlendirmişti.



Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenleri taşıyan gemilere limanları kapatınca büyük tepki çekmişti. Henüz birkaç gün önce İtalyan hükümeti kıyılarına yanaşmak için izin isteyen mülteci gemisine onay vermemiş, günler boyunca onları denizin ortasında kaderlerine terk etmişti.