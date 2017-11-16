İtalya'dan BM'ye: Ders değil mali destek verin

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinde, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

"DERS DEĞİL MALİ DESTEK VERİN"

Bakan Alfano, görüşmenin ardından mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında, "İtalya, insan hakları konusunda dünya şampiyonu. AB Komisyonu Başkanı Juncker da İtalya'nın Avrupa'nın onurunu kurtardığını söyledi. Biz, tarih önünde Avrupa'yı bu konuda doğru yerde konumlandırdık. İtalya olarak, Libya'da tutulan göçmenlere yönelik insan hakları ihlallerini kabul etmemiz mümkün değil. Oradaki durumu iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, bize ders vermeye kalkan herkesi ders değil daha fazla mali ve organize destek vermeye davet ediyorum." sözleriyle BM'ye tepki gösterdi.

Alfano, Libya'da göçmenlerin tutulduğu kamplara müdahale etmeleri gerektiğini, şu ana kadar yaptıklarıyla insan kaçakçılarına büyük darbe vurduklarını da kaydetti.