İtalya'dan Libya'ya asker gönderme kararı

İtalya'da Başbakan Paolo Gentiloni liderliğindeki bakanlar kurulu, insan kaçakçılarıyla mücadele ve Libya Sahil Güvenlik güçlerine destek için Libya'nın Akdeniz açıklarına deniz gücü gönderme kararı verdi.

Başkent Roma'da yapılan bakanlar kurulunun ardından açıklama yapan Başbakan Gentiloni, Libya'da ve ülkenin Akdeniz'deki sahil şeridinde İtalyan ordusunun görev almasına ilişkin mutabakata vardıklarını duyurdu.

"LİBYA'NIN EGEMENLİĞİNE KATKIDA BULUNACAK"

Yerel basında çıkan, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac'ın ülkesi karasularında İtalyan askerlerinin görev yapması yönünde talepte bulunmadığı şeklindeki haberlere değinen Gentiloni, "Bizim bugünkü onayımız, Libya hükümetinin talep ettiğinden ne az ne de fazla. Bizim bu girişimimiz, Libya'nın egemenliğine karşı bir şey değil, aksine Libya'nın egemenliğine katkıda bulunacak bir girişim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Gentiloni, İtalyan misyonunun, Libya makamlarının insan kaçakçılığıyla mücadelesine destek olacak ve kapasitesini artıracak türden etkisi olacağını söyledi.

"İNSAN KAÇAKÇILARI VE GÖÇ AKINININ ÖNÜNE GEÇECEK"

Söz konusu adımın, Libya'nın istikrara kavuşmasının parçası olduğunu savunan Gentiloni, "İtalya, buna katılma zorunluluğu hissediyor. Libya sahil güvenliğinin desteklenmesi, insan kaçakçıları ve göç akınını yönetmede önemli katkı sağlayabilir." diye konuştu. Öte yandan Libya açıklarında görev yapacak İtalyan askeri misyonunun, deniz ve hava unsurlarıyla 700 askerden oluşacağı belirtildi.

Söz konusu misyonun, Akdeniz'de koordinasyonu İtalya tarafından üstlenilen "Güvenli Deniz" misyonuna ek olacağı ifade edildi. Hükümetin kararını uygulayabilmesi için parlamentonun onayını alması gerekiyor. Gentiloni, önceki gün Serrac ile görüşmesinin ardından Serrac'ın kendisine insan kaçakçılarıyla mücadelede teknik destek olarak deniz gücü talep eden bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.