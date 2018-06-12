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İtalya'dan YPG'ye asker desteği

İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG/PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi.

AA | 12.06.2018 - 16:42..
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Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.

Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.

SURİYE'DE YPG İŞGALİ

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı.

Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor. Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.

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