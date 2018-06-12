1 AK Parti'den Güneydoğu'ya özel video AK Parti'nin Güneydoğu'ya özel hazırladığı videoda birlik beraberlik mesajları verildi, kardeşlik vurgusu yapıldı.

2 Kadın kıyafetleriyle prova yapan teröristler Erzurum'da öldürülen PKK'nın Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu "Adil" kod adlı Tarık Şen ve diğer teröristlerin, saklandıkları sığınakta kadın kıyafeti giyip prova yaptığı belirlendi.

3 Okay Yokuşlu Celta Vigo'ya transfer oluyor İspanyol ekibi Celta Vigo, Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katıyor.

4 İtalya'dan YPG'ye asker desteği İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG/PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi.

5 Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu yaşamını yitiren özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

6 Einstein'ı işe almadılar diye tavsiye mektubu yazdı 1911 yılının Kasım ayında bilimin en saygın isimlerinden Marie Curie, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde teorik fizik profesörü olarak görev yapmak isteyen Einstein için tavsiye mektubu yazdı.