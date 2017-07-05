İtalya’nın kuzeyindeki Veneto bölgesinde bir çiftçi, Putin'e olan hayranlığını onun portresini tarlaya çizerek gösterdi.

HAVADAN GÖRÜLÜYOR

Çiftçi, Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. 135 metrelik portre sadece havadan görülebiliyor.

İtalyan çiftçi tarlada Putin'in portresini çizdi VİDEO

"BU ESERİ KOLAY ANLATABİLİRİM"

Gambarin, "Bu eseri çok kolay anlatabilirim. Bildiğimiz gibi önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günleri Hamburg'da dünya liderleri G20 Zirvesi'ni gerçekleştirecek. Hepimiz, bu görüşmenin ekonomi ve göç alanlarındaki güncel sorunların çözümüne yol açmasını umuyoruz. Konuşulacak çok konu var: Ukrayna ve Suriye, nükleer silah, ayrıca Moskova'ya yönelik ABD'deki seçimlere müdahale suçlamaları." diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE ÜNLÜLERİN PORTRELERİNİ YAPMIŞTI

Çiftçi daha önce ABD Başkanı Barack Obama, Küba Devrimi'nin ldieri Fidel Castro, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ve diğer politikacı ve ünlülerin portrelerini de yapmıştı.