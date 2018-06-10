İtalyan dergisinden özel Türkiye sayısı

Bir milyon 200 bin yıllık Denizli Kocabaş buluntusundan Truva'ya, Göbekli Tepe'den Selçuklu hazinelerine, Anadolu'nun zenginlikleri İtalya'nın gündeminde. Ülkenin en ünlü arkeoloji dergisi ARCHEO, kapsamlı bir Türkiye inceleme sayısı çıkardı.

132 SAYFALIK ÖZEL SAYI

Derginin 132 sayfalık bu özel sayısı, Roma'da Capitolini Müzesi'nde tanıtıldı. Toplantıya, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun ve ARCHEO Genel Yayın Yönetmeni Andreas Steiner da katıldı

Andreas Steiner, Türkiye'nin neden ziyaret edilmesi gerektiğine şu sözlerle dikkat çekti. "Türkiye'yi ziyaret edecekler, en batı noktasından en doğu noktasına nerede olduğunuz önemli değil her an tarihi hissedeceksiniz" dedi.

TARİH KOKAN SAYFALAR

Roma Kültür ve Turizm Müşavirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği çerçevesinde çıkarılan ARCHEO Türkiye özel sayısında, Truva da detaylı bir şekilde ele alındı.

Unesco'nun 2018'i Truva Yılı ilan etmesine değinen dergi, Çanakkale çevresindeki ilçe ve adaları da tek tek fotoğraflarla tanıtıyor.

TÜRK VE İTALYAN ORTAK PROJELER

Dergi, tamamlanmak üzere olan Truva müzesine dair detayları da okuyucuları ile paylaşıyor. Ayrıca konuyla ilgili Türk-İtalyan ortak projelerine dair de bilgi veriliyor. ARCHEO Türkiye özel sayısı, İtalya'da iki ay boyunca raflarda olacak.